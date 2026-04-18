مجتبى خامنئي مخاطبا الجيش: استعدوا للرد أي تهديد

شفق نيوز- طهران

أكد المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، يوم السبت، أن الجيش الإيراني يواصل أداء دوره في الدفاع عن البلاد، مشدداً على ضرورة تعزيز قدراته في مختلف المجالات، موجهاً بضرروة الاستعداد للرد على أي تهديد.

جاء ذلك في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش الإيراني، الموافق 18 نيسان/أبريل، حيث قدّم التهاني لمنتسبي الجيش وعائلاتهم، معتبراً أن المؤسسة العسكرية "أصبحت بعد الثورة جزءاً من الشعب وتنبثق منه".

وأشار خامنئي، إلى أن انتصار الثورة الإسلامية شكّل "نقطة تحول" في مسار الجيش، إذ انتقل – بحسب تعبيره – من التبعية للنظام السابق إلى "الوقوف في موقعه الصحيح إلى جانب الشعب"، مضيفاً أن الجيش تصدى لما وصفها بـ”المخططات الأميركية والانفصالية”.

وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية، بمختلف تشكيلاتها "تدافع عن البلاد وتواجه جبهات الاستكبار"، لافتاً إلى أن قدراتها العسكرية، بما فيها الطائرات المسيّرة والقوة البحرية، "جاهزة للرد على أي تهديد".

وشدد المرشد الإيراني، على أهمية مواصلة تطوير القدرات العسكرية للجيش، مشيراً إلى أن هذا المسار"يجب أن يُتابع بقوة أكبر"، مع توقع اتخاذ جراءات جديدة بهذا الشأن في المستقبل القريب.