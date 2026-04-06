مجتبى خامنئي بعد مقتل مجيد خاتمي: الاغتيالات لن تؤثر على قواتنا المسلحة

شفق نيوز- طهران

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الاثنين، أن الاغتيالات لن تؤثر على وضع إيران.

وقال خامنئي في بيان مقتضب له: الاغتيال والجريمة لا يمكن أن يحدثا خللا في نهج المقاتلين في إيران.

وأضاف أن: العدو الأميركي الصهيوني الذي واجه هزائم متتالية، لجأ إلى اغتيال قائد استخبارات الحرس الثوري.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح يوم الاثنين، مقتل رئيس جهاز استخباراته اللواء مجيد خاتمي، جراء هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف مواقع داخل إيران.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، واستمرار الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.