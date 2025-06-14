"مثير للقلق بشدة".. ترامب يكشف لبوتين الوضع المحيط بإسرائيل وإيران

شفق نيوز/ وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، الوضع المحيط بإسرائيل وإيران بأنه "مثير للقلق بشدة".

وذكر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن بوتين عبر عن إدانته للعملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران في محادثته مع ترامب.

وأشار أوشاكوف إلى أن ترامب وصف في اتصاله مع بوتين الوضع المحيط بإسرائيل وإيران بأنه "مثير للقلق بشدة".

إلى ذلك، أعلن بوتين لنظيره الأمريكي عن استعداد روسيا للوساطة بين إسرائيل وإيران.

وكشف أوشاكوف أن بوتين وترامب لا يستبعدان العودة إلى مسار المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

ويوم أمس، أجرى الرئيس بوتين محادثات هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد بوتين حسب ما ورد في بيان الكرملين أن "روسيا تدين الأعمال التي قامت بها إسرائيل باعتبارها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي"، معربا عن تعازيه لقيادة وشعب إيران في ضحايا الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وفي اتصاله مع نتنياهو أكد بوتين على أهمية العودة إلى عملية التفاوض وحل جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني حصرياً بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وشدد على استعداد موسكو لتقديم خدماتها الوسيطة لمنع المزيد من تصاعد التوتر، وأنها ستواصل الاتصالات مع قيادتي كل من إيران وإسرائيل.