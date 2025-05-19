متنكرة بزي نساء.. قوة إسرائيلية خاصة تغتال أحد القيادات الفلسطينية

شفق نيوز/ اغتالت القوات الإسرائيلية، يوم الاثنين، قيادياً بحركة "لجان المقاومة الشعبية" الفلسطينية، واعتقلت زوجته وأولاده، بعملية خاصة في خان يونس.

وذكرت تقارير إعلامية، أن "القوات الإسرائيلية استهدفت بمهمة خاصة بخان يونس القيادي في حركة لجان المقاومة الشعبية، أحمد سرحان، حيث قتلته، واعتقلت زوجته وأطفاله.

وأوضحت أن "قوات خاصة تنكرت بزي نسائي، وشنت العملية في خان يونس التي أدت إلى مقتل سرحان واعتقال عائلته.

وقالت مصادر صحفية نقلا عن شهود عيان حول حادث خان يونس، إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت بلباس نسائي عبر مركبة مدنية، واقتحمت منزلا وقامت بإعدام فلسطيني واعتقال زوجته وأطفاله، ثم قتلت طفلا آخر أثناء انسحابها من المنزل.

ولفتت المصادر، إلى أن الطائرات الإسرائيلية شنت أكثر من 30 غارة على مدار 40 دقيقة لتأمين انسحاب القوة الخاصة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الطائرات المروحية والدبابات الإسرائيلية، مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى.

هذا وخلصت تقارير صحفية، إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل مهدي كواورة، قائد كتيبة جنوب خان يونس في حماس، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا القتل تم في إطار العملية ذاتها.