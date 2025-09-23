متجهاً إلى نيويورك.. بزشكيان: لا يمكن التفاوض مع من يتعامل بالهيمنة

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الثلاثاء، أن بلاده لا يمكنها التفاوض مع من يريد فرض الهيمنة على إيران، وذلك خلال توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي يراه الكثيرون فرصة للتفاوض معها.

وأوضح بزشكيان أثناء مغادرته طهران متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إذا كنا بشراً نسعى وراء الحق والعدالة فلن يكون هناك صراع بين الدول، لكن لا يمكن التحدث والتفاوض مع من يريد أن يتعامل بمنطق الغلبة والهيمنة".

واعتبر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة "فرصة مهمة جداً لسماع كلمات قادة الدول الأخرى وعرض مواقف إيران".

وفي إشارة إلى الوضع في غزة، شدد الرئيس الإيراني على أن "بعض الدول تُبيد بني البشر بطريقة وحشية، ومن المروع رؤية أطفال يموتون في غزة بسبب انعدام الدواء والغذاء".

وأضاف: "إسرائيل تقصف غزة يومياً بينما تواصل دول تدّعي التحضر والديمقراطية دعمها وتسليحها"، مؤكداً أنه "ليس من المنطق أن يكون الحق في الأمن حكراً على إسرائيل وحدها؛ بل يجب أن يُصان أمن جميع شعوب العالم".

وتأتي تصريحات بزشكيان في وقت تتجه فيه الأنظار إلى خطابه المرتقب في الجمعية العامة، حيث من المتوقع أن يركز على القضية الفلسطينية، ملف العقوبات، والعلاقات الدولية في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.