مبعوث واشنطن لدى سوريا: الشرع لا يكره إسرائيل ويريد السلام ولبنان سيلحق به

شفق نيوز - دمشق

أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، يوم الأحد، أن الحرب بين إيران وإسرائيل تمهد لطريق جديد في الشرق الأوسط، فيما أشار إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيرى النور قريباً.

وقال باراك، في تصريح لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "ما حصل بين إسرائيل وإيران هو فرصة للقول توقفوا، فلنشق طريقاً جديداً"، مبيناً أن "تركيا هي عنصر رئيسي في هذا الطريق الجديد".

وأضاف أن "وقف إطلاق النار في غزة سيبصر النور قريبا"، لافتاً إلى أن "الشرق الأوسط مستعد لحوار جديد وسئمت الشعوب من النغمة نفسها وأعتقد أنكم سترون الجميع يعودون إلى الاتفاقات الإبراهيمية خصوصاً مع تحسن الأوضاع في غزة، هذا الرهان الرئيسي".

كما يرى باراك، أنه "بعد الحرب بين إيران وإسرائيل، بات من الضروري إبرام اتفاقات سلام بين كل من الدولة العبرية وسوريا ولبنان"، مضيفاً أن "الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أوضح أنه لا يكره إسرائيل وأنه يريد السلام على هذه الحدود، وأعتقد أن هذا سيحدث أيضا مع لبنان، اتفاق مع إسرائيل أمر ضروري".

وأشار إلى أن "هناك علاقات كانت ممتازة بين تركيا وإسرائيل وهذا يمكن أن يحدث مرة أخرى لذلك سيكون هناك مباحثات وحوار، سيحصل الأمر نفسه بين سوريا وإسرائيل، وكذلك بين لبنان وإسرائيل"، موضحاً أن "الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن برنامج المقاتلات من طراز إف-35 والعقوبات الأميركية المفروضة على أنقرة يمكن حلها قبل نهاية العام".

وبحسب باراك، سيعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب إردوغان تعليمات لوزيري خارجيتهما "لإيجاد حل لذلك".