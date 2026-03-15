مبعوث نتنياهو يزور السعودية لمناقشة تسوية مع لبنان

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، أن مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي رون ديرمر، زار السعودية مؤخراً والتقى مسؤولين كبار في المملكة بخصوص تسوية مع لبنان.

وذكرت الإذاعة، أن "الصيغة المطروحة تتضمن تسوية بين إسرائيل ولبنان تقوم على تحويل حزب الله إلى حركة سياسية منزوعة السلاح".

ولفتت إلى أن "لبنان ينتظر موافقة إسرائيلية لبدء محادثات مباشرة في دولة ثالثة".

ويوم أمس، أفادت وسائل إعلام ببدء مشاورات بين رؤساء السلطات الثلاث، في لبنان الرئاسة والحكومة ومجلس النواب، حول تشكيل وفد تفاوضي مع إسرائيل، مشيرة إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري لم يوافق على مشاركة ممثل عن الثنائي الشيعي بالوفد.

وجاء ذلك بعدما أعلنه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الأول الجمعة، عن استعداده لـ"التفاوض من أجل وقف الحرب مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الجانب الإسرائيلي لم يقدم جوابا حول هذا الطرح".

وقبل أسبوع أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن الحكومة "تبذل جهودا يومية لحشد دعم عربي ودولي لوقف الحرب"، مشددا على أن "وقف القتال يجب أن يكون فوريا".

وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.