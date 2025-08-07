مبعوث ترامب يعلق على قرار نزع سلاح حزب الله

شفق نيوز- واشنطن/ بيروت

علق المبعوث الأمريكي توماس باراك، يوم الخميس، على قرار الحكومة اللبنانية بشان حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً إياه "تاريخياً وجريئاً وصائباً".

وعبر حسابه في منصة "إكس"، قال باراك: "تهانينا للرئيس جوزيف عون، ولمجلس الوزراء، على اتخاذهم القرار التاريخي والجريء والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية المبرمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف".

وأضاف: "لقد وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أخيرًا حل "أمة واحدة، جيش واحد" موضع التنفيذ في لبنان. نحن ندعم الشعب اللبناني".

وصوت مجلس الوزراء اللبناني، بوقت سابق من اليوم، على الورقة المقدمة من الولايات المتحدة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب قواتها من 5 مواقع في جنوب لبنان. حسب وكالة "رويترز".

وتحدد الخطة، التي قدمها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة توماس باراك، والتي جرى مناقشتها في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني اليوم، أكثر الخطوات تفصيلا حتى الآن لنزع سلاح جماعة حزب الله، والتي ترفض الدعوات المتزايدة لنزع سلاحها منذ حرب العام الماضي مع إسرائيل.