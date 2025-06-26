مبعوث ترامب: نريد إبرام اتفاق سلام شامل مع إيران

‎شفق نيوز - واشنطن

أعرب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يوم الخميس، عن أمله في إبرام اتفاق سلام شامل مع إيران.

‎وقال ويتكوف، في تصريحات صحفية: "لدي إحساس قوي بأن إيران مستعدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "سيكون من شبه المستحيل على إيران إحياء برنامجها النووي".

‎وأكد أن إحياء إيران لبرنامجها النووي سيستغرق سنوات، مشيرا إلى أن "الرئيس دونالد ترامب حقق هدفه المتمثل في القضاء على البرنامج النووي الإيراني".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وإسرائيل وافقتا على وقف إطلاق النار بينهما في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي، وذلك عقب تصعيد عسكري متبادل بين البلدين دام نحو 12 يوما.