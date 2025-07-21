مبعوث ترامب عن الأوضاع في السويداء: "يجب محاسبة الحكومة السورية"

شفق نيوز- بيروت

أكد المبعوث الأميركي توم باراك، يوم الاثنين، ضرورة محاسبة الحكومة السورية على خلفية الاشتباكات التي وقعت في محافظة السويداء، مشيراً إلى أهمية وجود تنسيق بين سوريا ودول الجوار بينها إسرائيل.

وقال باراك، خلال مؤتمر صحفي في بيروت، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الجميع يتفاعل مع تطورات السويداء بقلق وألم وتعاطف ومساعدة"، مضيفا أنه "يجب محاسبة الحكومة السورية".

وأضاف أن "واشنطن تحرص على وجود تنسيق بين سوريا ودول الجوار حولها سواء إسرائيل أو غيرها من الدول".

وبشأن اوضاع لبنان، أشار باراك، إلى أن "واشنطن تسعى لمساعدة اللبنانيين على إحلال السلام، لكن الحل بأيدي الحكومة اللبنانية"، لافتاً إلى أن "الولايات المتحدة تعتبر حزب الله منظمة إرهابية ولن تتحاور معها".

وأوضح أن واشنطن لا تعتزم فرض عقوبات على لبنان، مؤكدا أن لبنان جزء من الاستقرار الإقليمي.

وتابع باراك، حديثه قائلاً: "نحاول معالجة أسباب فشل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة غير قادرة على إجبار إسرائيل على فعل أي شيء ولا يمكن لأميركا إلا التأثير".

وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي في السويداء إلى 1120 قتيلاً، بحسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن من بين القتلى 427 مقاتلاً و298 مدنياً من الدروز، مقابل مقتل 354 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة إلى 21 من أبناء العشائر، فيما أسفرت غارات إسرائيلية خلال التصعيد عن مقتل 15 عنصراً من القوات الحكومية.

وتشهد المدينة ذات الغالبية الدرزية هدوءاً منذ صباح أمس الأحد، عقب إعلان الرئاسة السورية وقفاً لإطلاق النار، انتشرت بموجبه قوات الأمن الداخلي في أجزاء من المحافظة، بالتزامن مع انسحاب مقاتلي العشائر الذين خاضوا اشتباكات مع مسلحين دروز محليين.