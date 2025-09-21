مباحثات عراقية أممية بشأن سوريا.. استعراض مواقف سياسية وتحذيرات أمنية

شفق نيوز- نيويورك

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، يوم الأحد، مسار الحل السياسي وتطورات الأوضاع في دمشق.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن حسين التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا في مدينة نيويورك الأمريكية، بحضور مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.

وبحسب البيان، فقد ناقش الجانبان "تطورات الوضع في المناطق السورية المختلفة، مع التركيز على تأثيراتها على الاستقرار الإقليمي".

وفي محور "مسار الحل السياسي"، أشار البيان إلى أن "بيدرسن استعرض جهود الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية في سوريا، من جانبه، أكد فؤاد حسين موقف العراق الثابت الداعي إلى حل سياسي يضمن مشاركة جميع الأطياف السورية دون إقصاء أو تهميش".

وتابع البيان، "كما تطرق النقاش إلى أوضاع المخيمات، وفي مقدمتها مخيم الهول، حيث سبق للعراق أن استضاف مؤتمرات دولية مرتبطة بهذا الملف، وتم التشديد على أهمية قيام الدول بسحب رعاياها من هذه المخيمات تمهيداً لإغلاقها، ومعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة".

ولفت البيان إلى أن "المبعوث الأممي أشاد بدور العراق المحوري وجهوده في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السورية، مؤكداً أن استقرار سوريا يعد عاملاً حاسماً لاستقرار العراق والمنطقة بأكملها، لاسيما وأن التطورات السورية تؤثر بشكل مباشر على الأمن العراقي".

وجاء انعقاد الاجتماع بالتزامن مع مشاركة فؤاد حسين في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، "بما يعكس أهمية التنسيق الدولي حول القضايا الإقليمية"، بحسب البيان.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية شورش خالد سعيد، والمندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة لقمان الفيلي.