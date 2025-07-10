ما بعد الهدنة.. إسرائيل تخيّر حماس: نزع السلاح أو استئناف الحرب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد وسائل إعلام عربية، يوم الخميس، بأن إسرائيل تهدد حركة حماس وتضع أمامها خيارين لا ثالث لهما، إما نزع سلاحها، أو استئناف الحرب في قطاع غزة فور انتهاء الهدنة.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول إسرائيلي، في تصريح أورده موقع "سكاي نيوز"، إن إسرائيل "سوف تستأنف حرب غزة بعد هدنة الـ60 يوما المقترحة، إذا رفضت حركة حماس نزع سلاحها".

وأوضح المسؤول، أن إسرائيل وحماس قد تتمكنان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير رهائن خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن من غير المتوقع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق خلال يوم واحد.

وأضاف: "إذا وافق الجانبان على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، فإن إسرائيل ستستغل هذه الفترة لعرض وقف دائم لإطلاق النار يتطلب من الحركة نزع سلاحها"، لافتاً إلى أن "رفض حماس يعني أن تل أبيب ستمضي في العمليات العسكرية مجدداً".