إمام جمعة طهران يتنحى بعد ملاحقات طالت أفراد عائلته بقضية فساد

شفق نيوز- طهران

أعلن رجل الدين الإيراني البارز، كاظم صديقي، يوم الأحد، تنحيه عن إمامة صلاة الجمعة في العاصمة طهران، بعد 17 عاماً من توليه هذا المنصب.

ووفقاً لبيان نشره الموقع الرسمي للمرشد الأعلى علي خامنئي، فإن صديقي تقدم برسالة إلى خامنئي طلب فيها إعفاءه من مهامه كإمام جمعة مؤقت لطهران، مبرراً قراره بـ"الرغبة في التفرغ للأعمال العلمية والتدريسية والدعوية".

وقد وافق خامنئي على الطلب، مشيداً بما وصفه بـ"الخطَب المفيدة والمؤثرة" التي ألقاها صديقي خلال الأعوام الماضية، في "الدفاع عن النظام الإسلامي والتوصيات الأخلاقية والمعنوية".

إلا أن قرار صديقي جاء في ظل اتهامات بالفساد طالت عائلته، بعد أن كشفت تحقيقات إعلامية عن تدخل محتمل لصديقي في ملف تخصيص أراضٍ في منطقة أزغَل شمال طهران، وهي القضية التي فجرت جدلاً واسعاً داخل إيران.

وفي وقت لاحق، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية أن صديقي ليس متهماً رسمياً في القضية، إلا أن ابنه وزوجة ابنه تم اعتقالهما مؤخراً على خلفية نفس الملف، ما زاد من التكهنات حول وجود ضغوط دفعت رجل الدين المحافظ إلى الانسحاب من المشهد الديني الرسمي تدريجياً.

ويُعد صديقي أحد الوجوه المعروفة في التيار المحافظ الإيراني، وسبق أن عُيِّن خطيباً لصلاة الجمعة بطهران عام 2007، في فترة حساسة تزامنت مع تصاعد الاستقطاب السياسي في البلاد.