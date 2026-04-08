ماكرون: 15 دولةً تُخطط لتسهيل ‌استئناف حركة ‌الملاحة عبر هرمز

شفق نيوز- باريس

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، أن نحوَ 15 دولةً تُخطط لتسهيل ‌استئناف حركة ‌الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويأتي تصريح ماكرون، بعد إعلان وقف ‌إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن ليلة الثلاثاء – الأربعاء، موافقته على تعليق قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين.

وقال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "قراره جاء بناءً على محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، اللذين طلبا وقف التصعيد العسكري".

وأضاف أن "تعليق العمليات مرهون بموافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تمثل وقفاً لإطلاق النار من الجانبين".

وأشار ترمب، إلى أن "الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية، بل وتجاوزتها"، لافتاً إلى "إحراز تقدم كبير نحو اتفاق سلام طويل الأمد مع إيران ومنطقة الشرق الأوسط".

وكشف عن تلقي مقترح إيراني من 10 نقاط، معتبراً أنه يشكل أساساً عملياً للتفاوض.