ماكرون يقترح تشكيل "تحالف دولي" لتحقيق الاستقرار في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، من خطة إسرائيل بشأن غزة، داعياً الى تشكيل "تحالف دولي" يتم تفويضه من قبل الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب والعمل على تحقيق الاستقرار في غزة.

وقال ماكرون، في تصريحات صحفية، إن "الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فوراً عبر وقف دائم لإطلاق النار"، معتبراً أن "استمرار النزاع سيزيد من معاناة المدنيين ويعقد فرص تحقيق السلام في المنطقة".

كما اقترح تشكيل تحالف دولي يتم تفويضه من قبل الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب والعمل على تحقيق الاستقرار في غزة"، مؤكدًا ضرورة تعاون المجتمع الدولي للحد من "تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية".

ووصف ماكرون الخطة الإسرائيلية بأنها "كارثة معلنة غير مسبوقة بخطورتها"، مشددًا على أن "الوقت حان لاتخاذ إجراءات عاجلة تمنع المزيد من الخسائر البشرية وتفتح باب الحلول السياسية الشاملة".

جاءت تصريحات ماكرون وسط استعداد الجيش الإسرائيلي للبدء بخطة الهجوم على مدينة غزة، واحتلال كامل القطاع الفلسطيني المدمر، علماً أن إسرائيل تسيطر على نحو 75% منه.