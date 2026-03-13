ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي جراء الهجوم على قاعدة مشتركة في أربيل

شفق نيوز– باريس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، مقتل جندي فرنسي إثر الهجوم الذي استهدف قاعدة مشتركة لقوات البيشمركة والقوات الفرنسية في أربيل.

وكتب ماكرون، على منصة "إكس"، في منشور اطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "مات الجندي برتبة مساعد، أرنو فريون، من أجل فرنسا خلال هجوم في منطقة أربيل في العراق".

وأضاف أن "هذا الهجوم على قواتنا المشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش منذ عام 2015 أمر غير مقبول"، موضحاً أن "وجودهم في العراق يندرج في إطار مكافحة الإرهاب".

وأشار ماكرون، إلى أن "الحرب في إيران لا يمكن أن تبرر مثل هذه الهجمات".

يذكر أن الجيش الفرنسي قد أكد، ليل الخميس، إصابة 6 من جنوده بالهجوم في مدينة أربيل، لافتاً إلى نقل المصابين على الفور إلى أقرب مركز طبي.

يشار إلى أن مصدراً محلياً، أفاد ليلة اليوم الخميس، باستهداف قاعدة مشتركة للبيشمركة والقوات الفرنسية في أربيل.