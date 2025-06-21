ماكرون يعلن تحركاً أوروبياً "متسارعاً" لتفادي حرب أوسع

شفق نيوز/ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن الدول الأوروبية ستسرّع وتيرة المفاوضات مع إيران، في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين طهران وتل أبيب.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث شدد على أهمية التهدئة وتفادي المخاطر الإقليمية المتزايدة.

وقال ماكرون، في منشور عبر منصة "إكس"، إن تسريع المفاوضات يهدف إلى "الخروج من الحرب وتفادي مخاطر أكبر"، مضيفاً أنه أعرب لبزشكيان عن "قلقه العميق من البرنامج النووي الإيراني".

وجدد الرئيس الفرنسي موقف بلاده الرافض لامتلاك إيران أي قدرات نووية عسكرية، مؤكداً أن "إيران لا يمكن أن تحصل على السلاح النووي، ويجب أن تقدم كل الضمانات التي تؤكد أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط".

ويأتي هذا الاتصال في وقت حساس تشهده المنطقة، مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، وسط دعوات دولية مكثفة لتفادي انزلاق الأوضاع نحو مواجهة إقليمية شاملة.