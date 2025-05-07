ماكرون يعرض على الشرع التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية

شفق نيوز/ عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه بنظيره السوري أحمد الشرع في باريس، مساء اليوم الأربعاء، التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية من أجل التصدي لداعش، فيما أكد أن بلاده تدعم تنفيذ أي اتفاق بين السلطات السورية والإدارة الكوردية.

وأشار ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع الشرع، إلى أهمية التعاون مع سوريا لمواصلة التصدي لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً على أن وجود داعش في سوريا تهديد للسلام والأمن الدوليين.

وشدد، على وجوب حماية جميع السوريين، لافتاً إلى أن سوريا لن تتمكن من استعادة الاستقرار دون انتعاش اقتصادي، مبيناً أن الاستقرار في سوريا عامل أساسي لأمن وهدوء المنطقة.

وأضاف: "سنسعى إلى رفع تدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبي عن سوريا وسنضغط على واشنطن لاتباع هذا المسار أيضا"، داعياً واشنطن إلى الإسراع في رفع العقوبات عن سوريا.

كما شدد الرئيس الفرنسي على وجوب استمرار التصدي لحزب الله في لبنان، وتأمين الحدود اللبنانية السورية وتعزيز التعاون بين البلدين.

من جانبه، قال الشرع إن الشعب السوري مصرّ على إعادة بناء ما هدمته الحرب، مضيفًا: "نعمل بشكل جماعي في سوريا على الخروج من رواسب الحرب والنظام السابق، ونعرف تماماً أن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات".

وأكد الشرع، على أن استقرار سوريا مهم جداً لأمن المنطقة والعالم وأمن مواطنينا أولوية.

ولفت إلى أن فرنسا كانت من الدول الأولى التي رفضت التعامل مع النظام السابق، وآفاق التعاون معها تشمل مجالات الأمن والعدالة وإعادة الإعمار.

وأكد: "سنواصل التعاون مع فرنسا والمجتمع الدولي لمكافحة داعش والتخلص من الأسلحة الكيميائية".

وشدد الشرع على رفض الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا بذريعة حماية الأقليات، مضيفاً: "لدينا محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الوضع".

وأشار الشرع، إلى أنه لا شيء يبرر إبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط النظام السابق.

ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى فرنسا، اليوم الأربعاء، برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، في أول زيارة له لدولة غربية عقب توليه زمام السلطة في سوريا.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره السوري أحمد الشرع بقصر الإليزيه في باريس، في هذه الزيارة التي تعد الأولى له إلى أوروبا منذ توليه رئاسة البلاد.