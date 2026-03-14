ماكرون يعرض الوساطة لانهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان

شفق نيوز- باريس

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم السبت، إلى إطلاق محادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مؤكداً استعداد بلاده لاستضافة هذه المباحثات في باريس.

وقال ماكرون في منشور على "إكس"، إن "فرنسا مستعدة لتيسير عقد محادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في باريس".

وأضاف أن "القيادة اللبنانية منفتحة على حوار مباشر مع إسرائيل"، داعيا إسرائيل إلى "اغتنام هذه الفرصة لإطلاق محادثات وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل دائم، والسماح للسلطات اللبنانية بتنفيذ التزاماتها من أجل سيادة لبنان".

كما طالب إسرائيل، وحزب الله بالتوقف عن اطلاق النار، مستطرداً بالقول: "يجب بذل كل جهد ممكن لمنع لبنان من الانزلاق إلى الفوضى".

وفي 2 آذار/ مارس الجاري اتسعت رقعة الحرب إقليمياً لتشمل لبنان عقب دخول حزب الله فيها، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 شباط/ فبراير الماضي هجوماً متواصلاً على إيران، ما أودى بحياة المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.