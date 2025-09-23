ماكرون يرد على ترامب: لن تحصل على نوبل للسلام بهذا الوضع

شفق نيوز- واشنطن

ربط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الثلاثاء، بين حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جائزة نوبل للسلام وبين إنهائه الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن ترامب لن ينال هذه الجائزة في الوضع الحالي.

وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية "أرى رئيساً أمريكياً منخرطاً فيما يجري بغزة، يقول أريد جائزة نوبل للسلام، الجائزة غير ممكنة إلا إذا أوقفتم هذا الصراع".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهم قبل بساعات من تصريح نظيره الفرنسي، الأمم المتحدة بعدم "تقديم حلول" للصراعات، متحدثاً عن الحروب التي زعم أنه أوقفها.

وقال ترامب، إن "الكثير من الناس يقول إنه يجب أن أحصل على جائزة نوبل للسلام".

وادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاعتراف بدولة فلسطين سيشكل "مكافأة" على "الفظائع" التي ارتكبتها حماس.

ورد إيمانويل ماكرون على تصريحات الرئيس الأمريكي قائلاً، إن "من الخطأ تماما القول إن هذا مكافأة لحماس، إنها الطريقة الوحيدة لعزل حماس".

وأكد الرئيس الفرنسي أن الحكومة الإسرائيلية "قامت بتحييد جميع صانعي القرار العسكريين في الحركة الإسلامية الفلسطينية ونحن نعزل حماس".

وأضاف ماكرون، أن "الطريقة الوحيدة للقضاء على حماس هي إقامة سلطة شرعية وهذا بالضبط ما نفعله، ولا توجد أية مبادرة أخرى تعزل حماس" مثل حل الدولتين.