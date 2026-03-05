ماكرون يدعو لإبعاد لبنان عن الحرب وإسرائيل تستعد لهجوم واسع عليها

شفق نيوز- بيروت

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، دعوة إلى طرفي النزاع في الشرق الأوسط إلى إبعاد لبنان عن الحرب وتحاشي زجها في النزاع القائم بين إيران وإسرائيل.

وقال ماكرون خلال تصريح صحفي: "أطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي عدم تمديد الحرب إلى لبنان، كما أحث المسؤولين الإيرانيين على عدم إقحام لبنان أكثر في حرب ليست حربهم".

وشدّد الرئيس الفرنسي، على "القيام بكل ما هو ممكن لعدم جر لبنان مجدداً الى الحرب"، متعهداً بإرسال "مساعدة إنسانية عاجلة للسكان النازحين من جنوب لبنان".

بموازاة ذلك، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذاراً لسكان بلدات "دورس" و"بريتال" و"مجدلون" في البقاع الشمالي، لإخلائها.

في حين أشارت مصادر محلية، إلى أن "غارة إسرائيلية استهدفت مشغرة بالبقاع الغربي في لبنان".

على صعيد ذي صلة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "واشنطن وتل أبيب تستعدان لخفض وتيرة الهجمات بهدف مواصلة تنفيذ ضربات لفترة أطول"، مشيرة إلى أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم واسع على الضاحية الجنوبية لبيروت".