ماكرون يدعو لوقف "فوري" للهجوم على "قسد" في سوريا

شفق نيوز- باريس

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم السبت، إلى وقف فوري للهجوم الذي تشنه سلطات دمشق على قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في سوريا.

وذكر ماكرون في تدوينة باللغة العربية، على منصة "إكس" أن "سوريا موحدة ومستقرة لا تقوم إلا عبر دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمنها، وليس عبر شن الحرب على أولئك الذين قاتلوا تنظيم داعش إلى جانبنا".

وشدد "يجب أن يتوقف فوراً الهجوم الذي تشنه السلطات السورية. فرنسا وأوروبا لا يمكنها أن تدعم الاستمرار في مثل هذا النهج".

وبينما أشار ماكرون إلى "إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل"، اعتبر أن "المرسوم الرئاسي المتعلق بالحقوق الكوردية والذي أقر يوم أمس هو خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأكد "سنواصل جهودنا لمساندة هذا المسار التفاوضي دعماً لوحدة سوريا وسلامة أراضيها"، خاتماً الرئيس الفرنسي بالقول إن "هذا هو موقف دولةٍ صديقةٍ لسوريا وللشعب السوري".

ويأتي الموقف الفرنسي في وقت تشهد فيه الساحة السورية تطورات ميدانية متسارعة متمثلة بتقدم قوات الجيش السوري في ريف الرقة الشرقي والغربي، ودخلت عدداً من البلدات والقرى ذات الأهمية التكتيكية، مع فرض حظر للتجول في المناطق التي بسطت سيطرتها عليها.

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، مساء السبت، أن قواتها بدأت دخول مدينة الطبقة من عدة محاور، بالتوازي مع تطويق قوات حزب العمال الكوردستاني داخل مطار الطبقة العسكري، كما أعلنت السيطرة على 7 قرى بمحيط مدينة الرصافة بريف الرقة، فضلاً عن بلدات وقرى "الغانم العلي" و"المنصورة" و"رجم الغزال" وعلى معسكرة الهجانة.

وكانت هيئة العمليات في الجيش السوري قالت إن قواتها دخلت بلدتَي هنيدة والصفصافة وقريتَي أبو عاصي والجبلي في ريف الرقة، كما بسطت سيطرتها على قرية زور شمر شرقي الرقة، وفق ما أفادت قناة الإخبارية السورية.

كما أعلنت الهيئة عن تمكن قوات الجيش من فرض سيطرتها على حقل الرصافة وحقل صفيان النفطيين من القوات الكوردية بالقرب من مدينة الطبقة شمالي سوريا.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد قال أمس الجمعة: "قررنا سحب قواتنا من مناطق التماس الحالية شرقي حلب، التي تتعرض لهجمات منذ يومين، وذلك في إطار إعادة التموضع في مناطق شرق الفرات".

وأضاف أن "القرار جاء بناءً على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبدائنا حسن النية في استكمال عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية العاشر من آذار/ مارس الماضي".

وتُعد قوات سوريا الديمقراطية الشريك الرئيسي لقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش منذ تأسيسها في العام 2015، حيث تمكنت بدعم من التحالف من إنهاء سيطرة داعش في سوريا في آذار العام 2019.