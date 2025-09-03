ماكرون يحذر إسرائيل: الاعتراف بدولة فلسطين ماضٍ رغم "الممارسات"

شفق نيوز- باريس

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إسرائيل من تنفيذ أي هجوم أو محاولة لضم الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لن تعيق المضي في الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال ماكرون إن "لن يوقف أي هجوم ولا محاولة ضم ولا تهجير للسكان الزخم الذي أطلقناه مع ولي العهد وانضم إليه العديد من الشركاء"، في إشارة إلى مباحثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وانتقد الرئيس الفرنسي قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً القرار بـ"غير المقبول"، داعياً إلى التراجع عنه والسماح بتمثيل فلسطيني يتماشى مع اتفاقية المقر.

وأعلن ماكرون أن فرنسا والسعودية ستتوليان معاً رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 أيلول/سبتمبر، موضحاً أن الهدف يتمثل في "حشد أوسع دعم دولي ممكن لحل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيق التطلعات المشروعة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأشار إلى أن هذا الحل يتطلب وقفاً دائماً لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإيصال مساعدات إنسانية واسعة النطاق لسكان غزة، إضافة إلى نشر بعثة لتحقيق الاستقرار في القطاع.

وأضاف ماكرون أن الجهود ستشمل ضمان نزع سلاح حركة حماس وإبعادها عن أي سلطة في غزة بعد الحرب، إلى جانب إصلاح السلطة الفلسطينية وتعزيزها، وإعادة إعمار القطاع بالكامل.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في تموز/يوليو الماضي، أن بلاده ستعترف رسمياً بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط.