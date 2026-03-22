ماكرون: ملتزمون بتعزيز الدفاعات الجوية السعودية لصد الهجمات الإيرانية

شفق نيوز- باريس

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد، التزام بلاده بالمساهمة في تعزيز الدفاعات الجوية السعودية، فيما دعا في الوقت نفسه إلى ضرورة وقفٍ مؤقت للهجمات على منشآت الطاقة والبنى التحتية المدنية، وأن تعيد إيران حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال الرئيس الفرنسي في تدوينة على منصة "إكس" باللغة العربية تابعتها وكالة شفق نيوز: "أجريتُ لتوّي محادثة مع وليّ عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان. وجدّدتُ له تضامنَ فرنسا والتزامَنا بالمساهمة في تعزيز الدفاعات الجوية السعودية، في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات متكررة وغير مقبولة بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية".

وأضاف ماكرون: "وأمام خطر تصعيدٍ خارج عن السيطرة، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تتفق جميع الأطراف المتحاربة على وقفٍ مؤقت للهجمات على منشآت الطاقة والبنى التحتية المدنية، وأن تعيد إيران حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وأكد أن "المرحلة تقتضي المسؤولية وضبط النفس، من أجل تهيئة الظروف لاستئناف الحوار، وهو وحده الكفيل بضمان السلام والأمن للجميع".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه "وفي هذه اللحظة الحرجة، ينبغي لمجموعة السبع ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز تنسيقهما. وفرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان معاً في هذا الاتجاه".