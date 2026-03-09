ماكرون: سننشر 8 فرقاطات إلى جانب "ديغول" بالمنطقة

شفق نيوز- باريس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، أن بلاده ستنشر 8 فرقاطات إلى جانب حاملة الطائرات "شارل ديغول" بمنطقة الشرق الأوسط، مبيناً أن حاملة الطائرات ومجموعتها الجوية البحرية أصبحت الآن بالقرب من قبرص.

وأضاف ماكرون: "نرغب بالمساهمة في خفض التصعيد في المنطقة وتأمين حرية الملاحة، وأؤكد للبنانيين دعمنا الكامل"، لافتاً إلى أن "حزب الله عرض لبنان للخطر وعلى إسرائيل وقف عمليتها، كما يجب إعادة فتح مضيق هرمز".

وتابع الرئيس الفرنسي: "نطمئن جميع الشركاء الذين لدينا معهم اتفاقيات دفاعية، وهدفنا هو أن نكون في موقع دفاعي مع كل الدول التي هاجمتها إيران".

ووصل ماكرون إلى قبرص الاثنين، وفق ما أعلن قصر الإليزيه، بُعيد إجرائه محادثة صباحاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول الوضع في الشرق الأوسط ولبنان، على وقع تصاعد الحرب الإقليمية.

وتأتي زيارة ماكرون إلى قبرص لبحث تعزيز الأمن في المنطقة مع زعيمَي قبرص واليونان، وسط تصاعد الحرب مع إيران وارتفاع أسعار النفط، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.