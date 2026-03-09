ماكرون: الحرب في إيران قد تستمر لأسابيع وجماعة الحوثي قد تنشط

شفق نيوز- باريس

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، أن الحرب التي تديرها أميركا وإسرائيل على إيران قد تطول لأسابيع، في حين حذر من تجدد نشاط جماعة الحوثي في اليمن.

وقال ‏ماكرون في كلمة من على متن حاملة الطائرات شارل ديغول: "سنكون إلى جانب الحلفاء إذا كانوا تحت الضغط"، مبيناً أن "الحرب في إيران قد تستمر لأسابيع عدة".

وأضاف ‏أن "جماعة الحوثي القريبة من إيران يمكن أن تجدد نشاطها، لذلك سننشر حاملتي مروحيات بالإضافة إلى فرقاطات في الشرق الأوسط".

وتابع ‏ماكرون: "نشارك في مهمة دفاعية في الشرق الأوسط، ونعمل على مهمة لعدة دول لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز متى سمحت الظروف بذلك".

ولفت إلى أن "فرنسا ليست جزءا من الهجوم على إيران وأولوياتها حماية رعاياها ومساندة الدول الصديقة".

ودخلت الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، أسبوعها الثاني، بعدما تحولت من مواجهة مباشرة بين طهران وتل أبيب إلى اشتباك إقليمي مفتوح امتدت تداعياته إلى العراق ولبنان وسوريا والخليج، وسط مخاوف متزايدة على أمن الطاقة والملاحة والاستقرار في المنطقة.