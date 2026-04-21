ماكرون: استقرار لبنان مرهون بانسحاب إسرائيل ونزع سلاح حزب الله

شفق نيوز- باريس

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، أن بلاده تقف إلى جانب لبنان خلال المراحل المقبلة، فيما أشار إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وقال ماكرون، في تصريحات صحفية، إن توسيع نطاق الهدنة في لبنان بات أمراً ملحاً، بما يتيح تهيئة الظروف اللازمة لاستقرار مستدام، لافتاً إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب خطوات أساسية، من بينها انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، فضلاً عن نزع سلاح حزب الله.

وأضاف أن "الحفاظ على صمود لبنان يمثل أولوية لفرنسا"، مؤكداً التزام باريس بـ"المساهمة في إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء القصف، والعمل مع الشركاء الدوليين لدعم استقرار البلاد على المدى الطويل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل عدد من "المسلحين" قال إنهم خرقوا تفاهمات وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك في اليوم الخامس من الهدنة، فيما أكد الجيش اللبناني العمل على استعادة جميع الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

في حين، قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن حزب الله أطلق صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان، فيما أكد اعتراض مسيرة أطلقها الحزب شمال إسرائيل.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس الاثنين، أن الرئيس جوزيف عون، قرر تكليف وفد لبناني برئاسة سيمون كرم، السفير السابق لدى الولايات المتحدة، لتولي المفاوضات الثنائية مع إسرائيل.

وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، مع احتفاظ إسرائيل بحق الدفاع عن النفس عند أي تهديد.

كما يطلب من لبنان اتخاذ إجراءات لمنع أي هجمات ضد إسرائيل، والتأكيد على أن القوات الأمنية اللبنانية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن، مع استمرار وساطة الولايات المتحدة لتسهيل المحادثات بين الطرفين.