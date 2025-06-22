ماكرون.. اتصالات خليجية ومطالبة طهران بإطلاق رهينتين فرنسيتين

شفق نيوز/ أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأحد، سلسلة اتصالات مكثفة، مع ولي العهد السعودي، وسلطان عمان، ورئيس دولة الإمارات، وأمير قطر، لبحث التطورات الأمنية في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه عبّر خلال هذه المحادثات عن تضامن فرنسا مع شركائها الإقليميين، داعياً إلى خفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، خصوصاً من جانب إيران، لإتاحة المجال أمام استئناف المسار الدبلوماسي.

كما جدد الرئيس الفرنسي مطالبته طهران بالإفراج الفوري عن الرهينتين الفرنسيتين المحتجزتين في إيران، سيسيل كولر وجاك باريس، مؤكداً أن إطلاق سراحهما يظل أولوية قصوى لباريس.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، فجر اليوم الأحد، إن إيران باتت أمام خيارين هما "السلام أو المأساة"، في أول تعليق له بعد الضربات الجوية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، مؤكداً أن بلاده ستواصل استهداف مواقع إضافية إذا لم تتجه طهران نحو السلام.