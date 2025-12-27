ماذا ستفعل إسرائيل في حال فشل نزع سلاح حزب الله؟

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت تقارير إسرائيلية، يوم السبت، عن خطط تل أبيب تجاه بيروت في حال فشلت الحكومة اللبنانية في إنجاز خطة نزع سلاح "حزب الله".

وذكرت القناة 13 العبرية، أن "رياح الحرب تشتد في لبنان، ويبدو أن مسألة نزع سلاح حزب الله أكثر إلحاحاً من وجهة نظر إسرائيل ومن المتوقع أن يناقش رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذه القضية مع الرئيس الأميركي".

ويستعد نتنياهو للسفر إلى الولايات المتحدة للاجتماع بالرئيس دونالد ترمب، حاملاً معه تقارير استخباراتية حديثة عن التهديد الإيراني الصاروخي وتوجه إسرائيل فيما يخص سلاح "حزب الله".

كما قالت القناة إنه "قبل الإعلان المتوقع للحكومة اللبنانية في 5 يناير/ كانون الثاني عن انتهاء عملية تفكيك حزب الله في جنوبي لبنان بنجاح، سيطلب نتنياهو من ترامب إعطاء إسرائيل الضوء الأخضر لتصعيد الهجمات في لبنان".

من جهتها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير لها، إلى أنه "بعد أقل من أسبوع سينتهي الموعد النهائي اللبناني الداخلي لإنجاز المرحلة الأولى في تفكيك سلاح حزب الله".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع قوله إن "الحكومة اللبنانية تريد حقاً تفكيك حزب الله لكنها تواجه صعوبة في ذلك الأمر"، مضيفاً أن "الاتجاه في إسرائيل هو الاستمرار في الاحتفاظ بالأراضي وتنفيذ العمليات".

وتواصل إسرائيل غاراتها على مختلف المناطق اللبنانية مستهدفة من تصفهم بأنهم عناصر من "حزب الله" تتهمهم بالسعي لإعادة ترميم قدرات الحزب العسكرية.

وشملت آخر تلك الغارات، التي يصفها الجيش الإسرائيلي في بياناته بأنها "بنى تحتية إرهابية"، أهدافاً من بينها "مجمع تدريبات لقوة الرضوان ومستودعات أسلحة في مختلف مناطق لبنان".