لأول مرة.. إيران تطلق صواريخ باليستية على قاعدة أميركية بعيدة

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم السبت، بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى باتجاه قاعدة "دييغو غارسيا" الأميركية‑البريطانية في المحيط الهندي.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن هذا الاستهداف يعد أول محاولة عملية من طهران لاستهداف ما يعرف بـ"جزيرة القاذفات" خارج نطاق الشرق الأوسط.

وبحسب مسؤولين أميركيين، فشل أحد الصاروخين خلال الطيران، بينما أطلقت سفينة حربية أميركية صاروخا اعتراضيا من طراز "إس إم‑3" على الصاروخ الآخر، من دون تأكيد نهائي لنجاح عملية الاعتراض، في حين لم تصب أي من المقذوفات في القاعدة.

ويأتي الكشف عن هذه المحاولة بعد ساعات من سماح بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لشن ضربات ضد إيران، في تصعيد ينظر إليه كرسالة إيرانية مباشرة لقدرة طهران على تهديد الأصول الأميركية البعيدة في قلب المحيط الهندي.