لأول مرة..هاكرز "حنظلة" يهددون بقتل موظف في الصناعات العسكرية الإسرائيلية

شفق نيوز- طهران

وجهت مجموعة هاكرز "حنظلة"، يوم الأحد، أول تهديداتها بالقتل إلى أحد موظفي الصناعات العسكرية بإسرائيل، ما أثار موجة قلق لدى الأمن الإسرائيلي وتوجيه الاتهام إلى جهات إيرانية.

وبحسب موقع i24NEWS الإسرائيلي، "تلقى أحد الموظفين المدرجين في القائمة التي تم تسريبها مؤخرا لأسماء وعناوين موظفين وأكاديميين بارزين، رسالة تهديد مباشرة عبر بريده الإلكتروني الشخصي، جاء فيها: أقسم أنني سأنتقم لمقتل بطلنا (قاسم) سليماني بكل قوتي، قد آتي الآن، أو غدا ليلا، أو في يوم آخر، لن تتمكنوا من الهرب".

يشار إلى أن القائمة التي تم تسريبها تتضمن أسماء أكاديميين وناشطين بارزين في البلاد وتوجه إسرائيل أصابع الاتهام إلى مجموعة هاكرز إيرانية تدعى "حنظلة".

وأفاد الموقع أن المجموعة الإيرانية المسماة "حنظلة" نشرت المعلومات الشخصية للموظفين على موقع إلكتروني خاص، وعرضت مكافأة مالية تصل إلى 100 ألف دولار لأي شخص يُلحق "أذى جسديا" بأي من المدرجين في القائمة. ووصفت المصادر الإسرائيلية هذا الإعلان بأنه "تصعيد خطير في الحرب السيبرانية المنسوبة إلى إيران".

وأكدت خبيرة الجرائم الإلكترونية، لي عياش، أن "التسريب يتجاوز الهجمات السيبرانية التقليدية، إذ يدمج بين اختراق البيانات والتحريض على العنف الجسدي، ما يهدد سلامة الأفراد المعنيين مباشرة".

وإضافة إلى العاملين في قطاع الدفاع، شملت القائمة المنشورة شخصيات أكاديمية إسرائيلية، اتهمتها المجموعة بـ"الضلوع في الإبادة بحق الفلسطينيين"، ومن بين هؤلاء: البروفسور داني حايموفيتش، رئيس جامعة بن غوريون، والبروفيسورة شيكما بريسلار، الناشطة المعروفة من معهد "وايزمان" للعلوم.

وتجري الجهات الأمنية الإسرائيلية تحقيقا مكثفا لتحديد مصدر التسريب، واتخاذ إجراءات حماية للمستهدفين، في ظل مخاوف من تحول التهديدات الافتراضية إلى محاولات واقعية.