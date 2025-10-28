لأول مرة منذ 9 أشهر.. إسرائيل تنفذ غارة جوية في شمال الضفة الغربية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، مقتل 3 مسلحين في الضفة الغربية كانوا يخططون لشن هجمات في منطقة مخيم جنين للاجئين.

وذكرت الشرطة والجيش الإسرائيليان، أن "القوات أطلقت النار على المسلحين الذين كانوا يخططون لشن هجمات في منطقة مخيم جنين للاجئين، قبل أن تقصفهم من الجو"، وفق "رويترز".

وتعليقاً على ذلك، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس برد قاس. حيث قال في بيان إن "أي محاولة من جانب المنظمات المسلحة التي وصفها بالإرهابية لإعادة بناء البنية التحتية في الضفة، والتي أحبطناها ودمرناها في شمال الضفة، ستُقابل برد قاس".

كما أضاف أن "الغارة الجوية جاءت لإحباط كهف تم كشفه، وكتكملة للعملية البرية"، مردفاً أنه "أوعز للجيش الإسرائيلي باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، براً وجواً، "للقضاء على التهديدات في الضفة".

ومضى قائلاً إن "قوات الجيش الإسرائيلي، ستظل في معسكرات الإرهاب في جنين وطولكرم ونور الشمس لمنع الهجمات"، حسب وصفه.

إلى ذلك، شدد على أنه "سيتم التعامل مع كل من يُساعد المسلحين ويُؤويهم في جنين".

وهذه الغارة الجوية الأولى للجيش الإسرائيلي في شمالي الضفة الغربية منذ نحو 9 أشهر.

يذكر أن إسرائيل كانت أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق في كانون الثاني/يناير الماضي، بدأت من جنين وامتدت إلى طولكرم وطوباس ونابلس، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، وتهجير عشرات الآلاف.