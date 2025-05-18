لأول مرة منذ عقد.. الطيران السعودي يستأنف نقل الحجاج الإيرانيين

شفق نيوز/ أفاد مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، يوم الأحد، باستئناف رحلات طيران بلاده لنقل الحجاج الإيرانيين للمرة الأولى منذ 2015.

وقال المسؤول، إن "شركة فلاي ناس (للطيران المنخفض الكلفة التابعة للخطوط الجوية السعودية) استأنفت رحلات نقل الحجاج الإيرانيين من مطار الإمام الخميني في طهران السبت".

وأوضح أنها "ستقوم برحلات مماثلة من وإلى مطار مشهد في مدينة مشهد" بشمال شرقي الجمهورية الإسلامية.

ويحل موسم الحج هذا العام في الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو المقبل، وقد بدأ الحجاج من كل بقاع الأرض بالفعل الوصول للمشاعر المقدسة في السعودية.

وأفاد المسؤول أن الشركة السعودية ستسير "نحو 225 رحلة حتى يوليو/ تموز المقبل لنقل أكثر من 35 ألف حاج إيراني"، مؤكداً أن هذه الرحلات "للحج فقط وليست تجارية".

واستأنفت إيران والمملكة العربية السعودية علاقاتهما في آذار/ مارس 2023 بموجب اتفاق مفاجئ بوساطة صينية أنهى قطيعة دبلوماسية بدأت في كانون الثاني/ يناير 2016.