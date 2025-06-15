لأول مرة منذ سقوط الأسد.. "قافلة الأمل" تحمل سكان مخيم الهول الى حلب

شفق نيوز/ انطلقت، يوم الأحد، الدفعة الأولى من السوريين ضمن "قافلة الأمل" من مخيم الهول إلى مدينة حلب، في إطار تنفيذ القرار الصادر عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا بتاريخ 23 كانون الثاني 2025، والذي ينص على العودة الطوعية للنازحين السوريين في مخيم الهول إلى ديارهم.

وقال مصدر مسؤول في مخيم الهول لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المغادرين ضمن هذه الدفعة بلغ 178 شخصاً ينتمون إلى 42 عائلة، معظمهم من ذوي الحالات الإنسانية والمصابين بأمراض مزمنة، حيث تم نقلهم "في اطار العودة الطوعية والآمنة".

وهذه أول دفعة لسوريين يغادرون مخيم الهول إلى مناطق خارج سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منذ سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي.

ووفقاً لمراسلنا، جاء تسيير الرحلة بتنظيم من إدارة مخيم الهول، وبالتعاون مع المركز السوري للأبحاث والدراسات، ووحدة دعم الاستقرار في حلب، وبدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبحضور ممثلين عن مكتب العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية.

وقبيل انطلاق القافلة، تم التوقيع على اتفاق رسمي ينظم آليات التنسيق بين الجهات الشريكة.

وقالت الرئيسة المشتركة للمخيم جيهان حنان، خلال مؤتمر صحفي تابعته الوكالة، إن "الرحلة جاءت بناءً على القرار الصادر عن الإدارة الذاتية المتعلق بعودة المواطنين السوريين إلى مناطقهم الأصلية، وتأكيدًا على التزامنا بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية".

وشددت على أن "مغادرة السوريين للمخيم تأتي في إطار العودة الطوعية دون تعرضهم لأي ضغط أو إكراه أثناء وجودهم في المخيم وحتى مغادرتهم له".

وأشارت إلى أن "التحضيرات تمت على مدار أكثر من ثلاثة أشهر من التنسيق مع مفوضية اللاجئين في دمشق وفرعها في قامشلو، إلى جانب منظمات محلية معنية بالاستقرار والدعم المجتمعي".

وأكدت المسؤولة، أن "الإدارة الذاتية نواصل العمل مع كل الجهات المعنية لأجل تحقيق عودة آمنة وكريمة لكل السوريين إلى مناطقهم الأصلية، في ظل احترام تام لإرادتهم وكرامتهم".

ويضم مخيم الهول الواقع في شرق الحسكة بشمال شرق سوريا، أكثر من 13 ألف لاجئاً عراقياً، ونحو 16 ألف نازحاً سورياً، إضافة إلى أكثر من 6 آلاف من نساء وأطفال عوائل تنظيم داعش من الجنسيات الأجنبية.