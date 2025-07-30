لأول مرة منذ سقوط الأسد.. الشيباني إلى موسكو

شفق نيوز- دمشق

كشفت مصادر سورية، يوم الأربعاء، أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيزور موسكو، في زيارة هي الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

ومن المقرر أن يلتقي الشيباني خلال زيارته عددًا من المسؤولين الروس، بحسب "روسيا اليوم".

وكان الجانبان الروسي والسوري قد عبرا، بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عن رغبتهما في الاستمرار في التعاون وتطوير العلاقات القديمة.

وبعد سقوط نظام الأسد، أعلنت الخارجية الروسية أن "الأسد غادر سوريا، وأصدر أوامره بتسليم السلطة سلميًا"، مشيرة إلى أن الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو، وأن "روسيا منحتهم حق اللجوء لأسباب إنسانية".

وذكر البيان أن الأسد "تفاوض مع أطراف في النزاع المسلح بسوريا"، و"المفاوضات (أسفرت) عن تسليم الأسد للسلطة بشكل سلمي، والتخلي عن منصبه ومغادرة البلاد"، وأضاف البيان أن "روسيا لم تكن طرفًا في هذه المفاوضات".