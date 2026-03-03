لأول مرة منذ افتتاحه.. وفد حكومي سوري في معبر حدودي مع كوردستان

شفق نيوز- القامشلي

زار وفد من الهيئة العامة للمنافذ البرية والجمارك في الحكومة السورية، يوم الثلاثاء، معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كوردستان، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ افتتاح المعبر.

وتهدف الزيارة إلى المضي بإجراءات الدمج وإعادة تقييم سير العمل في المعبر الحدودي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوفد وصل برفقة فريق تقني مختص برئاسة ماهر الشعار، وبمشاركة أحمد الهلالي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ بنود اتفاق "29 كانون الثاني" مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

ونقل المراسل عن مصدر إداري في المعبر، قوله إن الوفد عقد اجتماعاً مع مدير معبر سيمالكا باز أحمد ومسؤولي الأمن، جرى خلاله بحث آليات العمل والإجراءات المعتمدة، وسبل تطويرها بما ينسجم مع الأطر القانونية النافذة.

وأوضح المصدر أن الفريق الحكومي اطلع على الأداء الإداري والفني للمعبر، في سياق خطوات إعادة الدمج والهيكلة تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يتضمن إعادة تنظيم الملفات الإدارية والأمنية في مناطق شمال شرق سوريا.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي توصلها إلى اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية، تضمن وقفاً لإطلاق النار، والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، فضلاً عن دخول قوات الأمن إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ الحدودية.