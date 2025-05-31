لأول مرة.. داعش يعلن استهداف قوات موالية للشرع ويصف نظامه بـ"المرتد"

شفق نيوز/ أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، يوم السبت، شن هجومين على قوات الأمن السورية، معلناً أنه قتل وأصاب 7 عناصر من "النظام السوري المرتد" بعبوة ناسفة تم تفجيرها في منطقة تلول الصفا الصحراوية النائية بمحافظة السويداء جنوبي سوريا.

وجاء إعلان التنظيم الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم لأول مرة منذ تولي الإدارة الانتقالية الحالية السلطة، برئاسة أحمد الشرع.

وكشف مصدر عسكري في منطقة السويداء لشبكة CNN، إن وحدة استطلاع من "جيش سوريا الحرة" تعرضت لكمين، أمس الأربعاء، أثناء تعقبها لتحركات "داعش" في المنطقة. وقُتل مقاتل واحد وأُصيب 3 آخرون.

وتتلقى وحدات "جيش سوريا الحرة" الدعم من الجيش الأمريكي في منطقة التنف لخفض التصعيد، بالقرب من الحدود مع الأردن، حيث يوجد للولايات المتحدة موقع صغير.

وأضاف المصدر، أن منطقة تلول الصفا "وعرة وخطيرة للغاية، حيث كان تنظيم يستغل تضاريسها منذ فترة طويلة".

وخسر "داعش" تقريبا معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا بنهاية عام 2017، لكنه حافظ على موطئ قدم في الصحراء الوسطى الشاسعة في سوريا. وأعلن "داعش" مسؤوليته عن هجوم آخر في نفس المنطقة قبل عدة أيام.

وتواصلت شبكة CNN مع الحكومة السورية في دمشق للحصول على تعليق. وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية السورية إن قوات الأمن العاملة في منطقة قرب مكان وقوع الهجمات ضبطت "عددا من العبوات الناسفة، بالإضافة إلى أسلحة" في مواقع تابعة لخلية إرهابية تابعة لداعش.