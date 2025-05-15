لأول مرة.. حماس مُستعدة للتخلي عن حكم غزة

شفق نيوز/ كشف عضو المكتب السياسي، رئيس الدائرة السياسية للحركة في غزة، باسم نعيم، يوم الخميس، عن إبلاغ الولايات المتحدة باستعداد الحركة "لتسليم الحكم فوراً إذا وصلوا إلى نهاية هذه الحرب".

وقال نعيم لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إن حماس عرضت اتفاقها المقترح عبر وسطاء و"مباشرة مع بعض الشخصيات في الإدارة الأمريكية".

وعن إمكانية تنحي حماس، التي تولت سلطة غزة منذ عام 2006، أوضح: "أبلغنا الأمريكيين أيضا أننا مستعدون مجددا لتسليم الحكم فورا إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحرب".

وتابع، أن حماس "قبلت مقترح السلام المصري، الذي يتحدث عن تشكيل هيئة فلسطينية مستقلة وغير تابعة سياسيا لإدارة قطاع غزة".

وذكر نعيم: "قبل ذلك، طالما أننا شعب محتل، فلنا كل الحق في مواصلة الدفاع عن شعبنا ومواجهة الاحتلال بكل الوسائل، بما في ذلك المقاومة".

وأضاف، أن حماس تدعو إلى "تبادل أسرى، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، والسماح بدخول جميع المساعدات إلى غزة، وإعادة إعمار القطاع من دون هجرة قسرية"، وذلك بعد وقف الحرب.

وتوجه المسؤول البارز في حماس بحديثه مباشرة إلى الرئيس الأمريكي الذي يزور المنطقة حاليا، قائلا إنه يعتقد أن "ترامب لديه القدرة والإرادة للوصول إلى هذا الوضع السلمي".

وقال: "غزة وسكانها يستحقون، كغيرهم من الشعوب في كل مكان، العيش بسلام وكرامة، وأعتقد أن الرئيس الأمريكي قادر على تحقيق ذلك إذا مارس ضغطا كافيا على الإسرائيليين لإنهاء هذه الحرب فورا، ونحن مستعدون للتعاون معه لتحقيق هذا الهدف المتمثل في منطقة أكثر سلاما".