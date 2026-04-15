لأول مرة بعد وقف إطلاق النار.. تواصل رسمي بين إيران والإمارات

شفق نيوز- الشرق الأوسط

بحث نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان، مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف سبل خفض التصعيد في المنطقة، بحسب ما أوردته "وكالة أنباء الإمارات".

ويأتي الاتصال، كأول تواصل رسمي بين البلدين بعد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وتصاعدت حدة التوترات بين الإمارات وإيران، بعد شن أميركا واسرائيل حرباً على إيران في (28 شباط 2026)، لترد ايران باستهداف ما اسمته المصالح الأميركية في الدول الخليجية من بينها الإمارات.