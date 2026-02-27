لأول مرة.. انتشار عناصر من قوى الأمن والآسايش في حواجز مشتركة بريف كوباني

شفق نيوز- كوباني

انتشرت قوى الأمن الداخلي الحكومي وقوات الأسايش مساء الجمعة في حواجز مشتركة في منطقة الجلبية جنوب شرق كوباني شمال سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن حواجز لقوى الأمن الداخلي والاسايش تم تثبيتها بشكل مشترك بريف كوباني في إطار تطبيق بنود الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة أنها تسلّمت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب مبنى مديرية الأمن الداخلي في كوباني (عين العرب) رسمياً وباشرت مهامها فيه في إطار استكمال عملية اندماج قوى الأمن الداخلي ضمن وزارة الداخلية

واشار الوزارة الى أن "وفد من قيادة الأمن أجرى جولة ميدانية برفقة مدير الأمن الداخلي في منطقة كوباني شملت مبنى المديرية وعدداً من الأقسام الشرطية التابعة لها"

وشددت على أن "الجولة تضمنت الاطلاع على واقع العمل الإداري والميداني والوقوف على مستوى الجاهزية الفنية والبشرية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وانتظام".

وعقد اجتماع موسع ضم مسؤولي الأقسام في قوى الأمن الداخلي (الأسايش) جرى خلاله بحث آليات توحيد الهياكل التنظيمية والإدارية مع الأنظمة المعتمدة في وزارة الداخلية واستعراض خطة استكمال عملية الاندماج بما يعزز وحدة المؤسسة الأمنية ويرسخ مبدأ العمل المؤسسي".

واواخر الشهر الفائت أعلنت الحكومة السورية وقسد عن إيقاف إطلاق النار بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية للطرفين من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات قسد إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، إلى جانب الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكوردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.