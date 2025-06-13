لأول مرة.. الغواصات الإيرانية تشارك بالهجوم على إسرائيل

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الجمعة، بإطلاق صواريخ من غواصات إيرانية باتجاه إسرائيل للمرة الأولى.

وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية: "إطلاق صواريخ من غواصات القوات المسلحة باتجاه الأراضي المحتلة للمرة الأولى".

وأعلنت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، ارتفاع عدد المصابين جراء الصواريخ الإيرانية على تل أبيب إلى 34 مصاباً، في حصيلة أولية.

كما وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن هناك دماراً غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى لم يعهد مثله سببته الصواريخ الإيرانية.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إن الشرطة الإسرائيلية تتعامل مع مواقع عدة سقطت فيها صواريخ وشظايا اعتراض وسط تل أبيب.

وأكدت أن عشرات المباني والمركبات تعرضت للإصابة سواء بصواريخ إيرانية أو اعتراضية.