لأول مرة.. اعتراض صاروخ إيراني شمال شرق سوريا

شفق نيوز- القامشلي

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء، باعتراض الدفاعات الجوية الأميركية الإسرائيلية صاروخاً إيرانياً في سماء مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، ما أدى إلى سقوطه في أرض زراعية جنوب المدينة من دون تسجيل أضرار.

وقال المراسل إن دوي انفجار قوي سُمع قرابة الساعة السابعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي في مدينة القامشلي، نتيجة تفجير الصاروخ في سماء المنطقة، فيما سقطت بقاياه في أرض زراعية جنوب المدينة.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتراض صاروخ إيراني في سماء شمال شرق سوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وأضاف أن بقايا الصاروخ لم تُخلّف أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، إذ سقطت في أرض زراعية خالية.

بدوره قال راعٍ للأغنام لوكالة شفق نيوز إن "الصاروخ تم اعتراضه في سماء المنطقة، حيث سُمع صوت انفجار قوي قبل أن تتهاوى أجزاء منه على الأرض، ما أدى إلى تشكّل حفرة كبيرة في الأرض الزراعية".

وتتسبب الهجمات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل وإيران بسقوط عشرات الصواريخ ومخلّفاتها في مناطق سورية عدة، بينها العاصمة دمشق ومحافظات درعا والقنيطرة والسويداء والبادية السورية جنوب البلاد.