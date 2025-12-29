لأغراض السفر والتجارة.. سوريا تطلق العمل بسكك حديدية مع العراق

شفق نيوز- دمشق

كشف مدير دائرة الإعلام في وزارة النقل السورية، عبد الهادي الشحادة، يوم الاثنين، عن انطلاق العمل في مشاريع سككية تربط سوريا بدول الجوار، وعلى رأسها العراق، في خطوة تهدف لتعزيز الربط الإقليمي وتسهيل حركة النقل والبضائع بين البلدين.

وقال شحادة، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الطرقية والسككية الاستراتيجية، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للنقل، وتعزيز الربط الإقليمي مع الدول المجاورة، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع والترانزيت، وخفض تكاليف النقل، وتنشيط التجارة الخارجية، إضافة إلى دعم الدور المحوري لسوريا".

ووفقاً لشحادة، فإنه في مقدمة هذه المشاريع مشروع الربط السككي مع شبكة الخطوط الحديدية التركية عبر مساري "حلب – المسلمية – ميدان أكبس وحلب – المسلمية – الراعي"، إضافة إلى تطوير الخط الحديدي الذي يصل من مناجم الفوسفات إلى مرفأ طرطوس لاستيعاب حجوم النقل المستقبلية.

وأشار إلى أن "الفرق الفنية المختصة قامت بالكشف الميداني على كامل المسار من محطة المسلمية إلى محطة ميدان أكبس بطول 102 كم، كما تم الكشف الميداني على المسار من المسلمية إلى محطة الراعي بطول 46 كم، وذلك بمشاركة فنيين مختصين من الشبكتين السورية والتركية لتقييم الواقع الفني وتحديد الأضرار".

وأضاف شحادة، أن الخطة تشمل إعادة تأهيل عدد من الخطوط السككية المتوقفة، أبرزها خط حلب – حماة – حمص – دمشق لرفع السرعات إلى المقررة 100–120 كم/ساعة، علماً أنه يتم حالياً تسيير قطارات نقل البضائع على هذا المحور بسرعات تتراوح بين 30–40 كم/ساعة، إلى جانب إعادة تأهيل محور حلب – اللاذقية.

وعن الربط مع العراق، تابع قائلاً إن الأعمال تتضمن أيضاً إعادة تأهيل الخط الحديدي شرقاً على مسار جبرين – الرقة – دير الزور – الحسكة – القامشلي وصولاً إلى المحطات الحدودية السورية – التركية في نصيبين، والسورية – العراقية في اليعربية، إضافة إلى إعادة تأهيل خط دير الزور – البوكمال على الحدود العراقية.

وبحسب المسؤول السوري، فإن الخطوط الجديدة المزمع إنشاؤها تشمل الخط الحديدي دمشق – درعا بالوسعة النظامية للربط مع شبكة الخطوط الحديدية الأردنية، ودراسة الربط السككي مع محطة البوكمال من محطة الشرقية، إضافة إلى الربط السككي بين المرافئ البحرية والمرافئ الجافة والمدن الصناعية، مبيناً أن هذه المشاريع ستؤمن ربطاً إقليمياً عبر محورين رئيسيين، شمال – جنوب من أوروبا وتركيا مروراً بحلب وحمص ودمشق وصولاً إلى الأردن ثم السعودية ودول الخليج، وشرق – غرب من مرفأي اللاذقية وطرطوس إلى حلب فالرقة ودير الزور.

كما أوضح شحادة، أن الربط مع شبكة الخطوط الحديدية التركية يمكن تنفيذه خلال أقل من عام في حال تأمين التمويل اللازم من خلال الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص المحلي أو الدولي، بينما يحتاج الربط مع شبكة الخطوط الحديدية الأردنية إلى إعادة تقييم الدراسات وفق المعطيات الحالية لتحديد المدة الزمنية اللازمة للتنفيذ، في حين يتطلب الربط مع العراق مدة أطول نظراً لحاجة كامل المسار إلى كشف ميداني شامل.

ولفت إلى أن أبرز التحديات الفنية واللوجستية التي تواجه تنفيذ هذه المشاريع تتمثل في عدم توفر مواد الخط الحديدي اللازمة، وعدم جاهزية الآليات السككية التخصصية، إضافة إلى النقص الكبير في الكوادر الفنية واليد العاملة، وعدم توفر التمويل الكافي، وغياب شركات سككية محلية متخصصة تمتلك الخبرة والرغبة بالمشاركة.