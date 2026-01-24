لينكولن و3 مدمرات أميركية تقترب من الخليج

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد مسؤول في البحرية الأميركية، يوم السبت، بوصول حاملة الطائرات "يو إس إس إبراهام لينكولن" و3 مدمرات المحيط الهندي، وهي في طريقها إلى الخليج.

وبحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن المسؤول الأميركي، فإن حاملة الطائرات لينكولن التي تجاوزت بحر الصين، ستنضم إلى مدمرات متمركزة في الخليج.

ويأتي هذا التطور في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتوجيه ضربة عسكرية لإيران، ردا على تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في الفترة الأخيرة في ظل تردي الظروف المعيشية للشعب.

وسبق للولايات المتحدة أن نقلت حاملات طائرات من المحيط الهادي إلى الشرق الأوسط، حيث تم تغيير مسار حاملة الطائرات إبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط عام 2024.