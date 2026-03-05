ليلة قصف عنيفة على المدن الكوردية في إيران

شفق نيوز- طهران

هزّت ضربات جوية عنيفة، مساء الأربعاء وفجر الخميس عدداً من المدن ذات الغالبية الكوردية في غرب إيران، وسط دوي انفجارات متتالية وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان قرب مواقع قيل إنها عسكرية وأمنية، في أحدث حلقات الحرب المتواصلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

لحظة قصف عنيف وغير مسبوق يستهدف مواقع النظام الإيراني العسكرية والأمنية في سنندج، وسط دوي انفجارات شديدة ومتتالية تهز أرجاء المدينة وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من محيط المقار المستهدفة.المعلومات الأولية تشير إلى ضربات مركزة طالت مواقع حساسة تابعة للأجهزة العسكرية والأمنية. pic.twitter.com/fwDssuihNF — Mohamad Ahwaze (@MohamadAhwaze) March 4, 2026

وفي مدينة سنندج، مركز محافظة كوردستان إيران، تحدثت تقارير محلية عن استهداف مواقع "حساسة" تابعة للأجهزة العسكرية والأمنية، بينما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني بمقتل 3 أشخاص جراء ضربات طالت المدينة خلال موجة القصف الأخيرة.

كما افاد الكاتب الصحفي محمد أحوازي بوقوع تفجيرات وصفها كبيرة في مدينة جوانرود ضمن محافظة كرمانشاه، وهي مدينة قريبة من الشريط الحدودي مع العراق، ما يمنحها حساسية إضافية بسبب قربها من المعابر والطرق الجبلية التي تُعد مسارات تقليدية للحركة الحدودية.

وفي مدينة بوكان شمال غربي إيران، قالت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية إن المدينة تعرضت لقصف عنيف تضرر على أثره مبنى المحافظة ومنازل ومنشآت، فيما أشارت تقارير متابعة للتطورات الميدانية إلى أن الضربات طالت أيضاً مبنى قائم مقام المدينة ومحيطاً سكنياً قريباً.

وتأتي الضربات على المدن الكوردية ضمن توسع بنك الأهداف غرباً وشمال غرب إيران، بالتزامن مع استمرار الغارات الأميركية والإسرائيلية على مواقع في طهران ومدن أخرى، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية بدء موجات جديدة من الضربات على العاصمة، بينما تحدثت تقارير ميدانية عن تصاعد وتيرة القصف مع دخول الحرب أيامها اللاحقة.

في المقابل، واصلت إيران الرد بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه أهداف في إسرائيل ودول خليجية، في مشهد دفع العواصم الإقليمية إلى رفع مستويات التأهب مع اتساع رقعة المواجهة.