ليلة ساخنة في الحرب.. ضحايا وقصف بين 4 دول

شفق نيوز- الشرق الأوسط

في ليلة الحرب السابعة، تشهد المنطقة تصعيدا كبيرا، حيث تتعرض كل من إسرائيل وإيران والسعودية ولبنان إلى قصف في وقت واحد.

حيث أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير 8 مسيرات بعد دخولها المجال الجوي.

كما أعلنت الدفاع القطرية، عن تصديها لصاروخي كروز من إيران، خلال يوم السبت، حيث سقط 2 منها بالمياه الإقليمية وآخران بمنطقة غير مأهولة دون خسائر.

وبالتزامن، أعلنت إسرائيل بدء هجوم على الضاحية الجنوبية في لبنان، مستهدفا مقار ومواقع لحزب الله اللبناني.

وفي رد سريع، اعلن حزب الله عن استهدافه بالصواريخ قاعدة الرملة جنوب شرق مدينة تل أبيب، ومهاجمته بالمسيرات الانقضاضية قاعدة غليلوت في ضواحي تل أبيب أيضا.

وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت في بيان مقتضب لها، عن سقوط 8 قتلى جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.