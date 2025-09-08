ليس في الجنوب.. إسرائيل تستهدف حزب الله بالبقاع اللبناني

شفق نيوز- بيروت

شن الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، سلسلة غارات على أهداف تابعة لحزب الله بمنطقة البقاع شرقي لبنان خارج المنطقة التقليدية للاشتباك (الجنوب).

وأوضح الجيش الاسرائيلي في بيان له، أنه رصد داخل المعسكرات التي قصفها "عناصر من حزب الله وتم استخدامها لتخزين وسائل قتالية".

وأضاف: "لقد استخدم حزب الله المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل لإرهابيين وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع وإسرائيل".

وتابع: "يعتبر تخزين الوسائل القتالية وإجراء التدريبات العسكرية ضد إسرائيل انتهاكاً فاضحاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان ويشكل تهديداً على إسرائيل".

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية بشن 7 غارات على منطقة الهرمل في شرق البلاد.

يشار إلى أن هذه الغارات تأتي بعيد اجتماع لمجلس الوزراء في لبنان الجمعة الماضي رحّبت فيه الحكومة بخطة عرضها الجيش لنزع سلاح حزب الله وأعلنت أن الجيش سوف يباشر في تطبيقها لكن ضمن إمكانيات "محدودة".

فيما أبقت الحكومة على تفاصيل خطة الجيش ومراحل تنفيذها، سرية.

وإلى ذلك، تدرج الحكومة قرارها في إطار الوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أمريكية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.

ويذكر أنه في مطلع آب/أغسطس 2025، كانت الحكومة اللبنانية قد وضعت مهلة حتى نهاية العام الجاري لتطبيق خطة لنزع سلاح الحزب كلّفت الجيش إعدادها، على وقع ضغوط أمريكية، وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بحملة عسكرية جديدة بعد أشهر على انتهاء حرب دامية بينها وبين حزب الله استمرت نحو سنة.