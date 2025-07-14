"آلية الزناد" تثير توتراً بين ايران والمانيا

شفق نيوز- طهران

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، ما تناقلته وسائل إعلام محلية عن قيام ألمانيا بتفعيل "الية الزناد" لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وآلية الزناد هي جزء من الصفقة النووية لعام 2015، والتي بموجبها إذا انتهكت إيران التزامات في الاتفاق، يمكن لأعضاء الاتفاق النووي تفعيل آلية الزناد وإحالة قضية إيران إلى مجلس الأمن الدولي.

ونقلت قناة "خبر" الإيرانية عن مصدر مسؤول بالخارجية قوله، إن "الخبر الذي يجري تداوله مزيف ولا أساس له من الصحة".

وبحسب المصدر، فإن "الخارجية الإيرانية تواصلت مع الجانب الألماني بشأن ما نُشر عن تفعيل آلية الزناد، وتوصلت إلى أن تلك المزاعم عارية تماماً عن الصحة".

وفي سياق متصل، قال كاظم غريب‌ آبادي، مساعد وزير الخارجية الإيرانية، إن الأوروبيين "لم يلتزموا بأيٍّ من تعهداتهم في الاتفاق النووي"، متسائلاً بسخرية: "عن أيّ برنامج يتحدثون كي يُفعّلوا آلية الزناد؟".

وأضاف أن "أي خطوة أوروبية في هذا الاتجاه ستقابل برد حازم من إيران، محذّراً من أن تفعيل الآلية سيعني خروج الأوروبيين نهائيًا من دائرة التفاهم مع طهران".

وبحسب هذه الآلية، إذا لم تتوصل الأطراف إلى توافق حول التزام إيران بالاتفاق خلال 10 سنوات من تنفيذ الاتفاق، يمكن لأي من الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين) رفع الأمر إلى مجلس الأمن، ليبدأ مسار إعادة العقوبات.