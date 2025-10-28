ليبيا.. انتشال 18 جثة بعد انقلاب قارب مهاجرين (صور)

شفق نيوز- طرابلس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي – فرع صبراتة، يوم الثلاثاء، انتشال 18 جثة بعد انقلاب قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قرب مرسى صرمان.

وذكرت الجمعية في منشور على فيسبوك، أنها استجابت لبلاغ من جهاز مكافحة التهديدات الأمنية حول انقلاب قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قرب مرسى صرمان ليلة أمس.

وأشار الهلال الأحمر الليبي إلى أن فرق الإسعاف والطوارئ وفريق الانتشال توجهت فوراً إلى المكان، حيث جرى التعامل مع الحادث باحترافية عالية.

وأكدت انتشال 18 جثة وإنقاذ أكثر من 90 شخصاً، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية والدعم الإنساني للمصابين والمحتاجين على الفور.

ولفتت إلى أن "العمل تم بسرعة وبتنسيق كامل لضمان تقديم المساعدة لكل من يحتاجها، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة في الموقع".