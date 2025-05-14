ليبيا.. اشتباكات مسلحة وتدهور أمني يهدد المدنيين في طرابلس (فيديو)

شفق نيوز/ تصاعدت حدة الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، يوم الأربعاء، بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية من جانب، وقوات جهاز الردع وقوات من المنطقة الغربية داعمة لها من جانب آخر.

واندلعت مواجهات بمناطق جنزور، وقرية الريقاطة، وجسر "المعاقين"، والغيران، ومحيط قرية النخيل، وتسببت هذه الاشتباكات في تزايد المخاوف بين السكان المدنيين، الذين وجهوا مناشدات عاجلة لتوفير ممرات إنسانية آمنة للخروج من بؤر الاشتباك.

وفي السياق ذاته، نقل مصدر من وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية أن "هدنة تدريجية" بدأت فعليا في بعض مواقع المواجهات، في محاولة لاحتواء الوضع الأمني المتدهور.

من جهته، طالب جهاز الإسعاف والطوارئ أطراف القتال كافة بإعلان هدنة عاجلة وفتح ممرات آمنة بشكل فوري، مشددا على ضرورة الاستجابة للنداءات المتكررة من المواطنين لا سيما في المناطق المحاصرة بالنيران.

وأشار الجهاز إلى أن مستشفى "الجلاء" للأطفال يعاني من صعوبة الوصول، حيث توجد حالات طبية ترغب بالخروج، فضلا عن حاجة المستشفى لاستبدال طواقمه التي أرهقها العمل المتواصل منذ بدء الاشتباكات.

وعلى الصعيد الخارجي، قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتها المجدولة اليوم الأربعاء من مطار القاهرة إلى مطار معيتيقة الدولي، بسبب اضطراب الوضع الأمني في العاصمة الليبية، لتصبح أول شركة طيران تتخذ هذا القرار منذ تجدد التوتر.

من جهتها، دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التصعيد المتسارع لأعمال العنف في طرابلس، وحشد القوات في مناطق أخرى من البلاد.

وحذرت في بيان من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة بسرعة، مضيفة: "نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التقارير التي تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين".

‏وقالت "نكرر دعوتنا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في جميع المناطق، بما يتيح فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين العالقين في مناطق النزاع".

كما حثت البعثة جميع الأطراف المنخرطة في النزاع على احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية السكان المدنيين، والدخول فورا في حوار "جاد وبنوايا صادقة بهدف حل الخلافات عبر الوسائل السلمية".

‏وأكدت أنها على تواصل مستمر مع الأطراف المعنية على الأرض والشركاء "سعياً لاحتواء الوضع".